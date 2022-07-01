  • 19 июля 202219.07.2022вторник
  • USD56,5616
    EUR57,1526
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Нетрезвый пенсионер из Исетского района за рулем иномарки врезался в автомобиль ДПС

Происшествия, 18:31 19 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

200 часов отработает 72-летний житель Исетского района за пьяное ДТП с участием патрульного автомобиля. Кроме того, ему на два с половиной года запрещено садиться за руль, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 1 июня пенсионер за рулем KIA SPORTAGE двигался по автодороге вблизи с. Красново и совершил ДТП, врезавшись в патрульный автомобиль ДПС. Прибывший к месту аварии второй наряд выяснил, что пожилой водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Суд учел возраст нарушителя и назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два с половиной года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:18 19.07.2022В Тюмени восемь водителей автобусов нарушили правила перевозки пассажиров
20:18 19.07.2022Инспектору пожнадзора дали условный срок за трагедию в пансионате в Тюменском районе
18:31 19.07.2022Нетрезвый пенсионер из Исетского района за рулем иномарки врезался в автомобиль ДПС
17:17 19.07.2022Жителя Тюменской области задержали с марихуаной и гашишным маслом