Нетрезвый пенсионер из Исетского района за рулем иномарки врезался в автомобиль ДПС

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

200 часов отработает 72-летний житель Исетского района за пьяное ДТП с участием патрульного автомобиля. Кроме того, ему на два с половиной года запрещено садиться за руль, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 1 июня пенсионер за рулем KIA SPORTAGE двигался по автодороге вблизи с. Красново и совершил ДТП, врезавшись в патрульный автомобиль ДПС. Прибывший к месту аварии второй наряд выяснил, что пожилой водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Суд учел возраст нарушителя и назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два с половиной года.