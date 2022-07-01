Тюменцы выйдут на субботник в сквер Депутатов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Субботники пройдут в преддверии Дня города в Тюмени 21 июля с 10 до 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Корпоративные волонтеры сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" и салона декоративной штукатурки "Веанди декор" при поддержке департамента по спорту и молодежной политике, управ ЛАО и ВАО проведут субботники в районе ул. Одесской и сквера Депутатов.

На сегодня в тюменском отделении национального совета по корпоративному волонтерству состоят около 50 организаций-участников. Сотрудничая и объединяясь, они занимаются уборкой и благоустройством городских территорий, проводят профориентационные мероприятия для молодежи, праздничные мероприятия для людей старшего возраста и другие.