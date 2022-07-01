  • 20 июля 202220.07.2022среда
  • USD55,4370
    EUR56,4463
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы выйдут на субботник в сквер Депутатов

Общество, 09:18 20 июля 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Субботники пройдут в преддверии Дня города в Тюмени 21 июля с 10 до 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Корпоративные волонтеры сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" и салона декоративной штукатурки "Веанди декор" при поддержке департамента по спорту и молодежной политике, управ ЛАО и ВАО проведут субботники в районе ул. Одесской и сквера Депутатов.

На сегодня в тюменском отделении национального совета по корпоративному волонтерству состоят около 50 организаций-участников. Сотрудничая и объединяясь, они занимаются уборкой и благоустройством городских территорий, проводят профориентационные мероприятия для молодежи, праздничные мероприятия для людей старшего возраста и другие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , День города , субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 20.07.2022Суд Тюмени дал пять лет колонии офтальмологу за крупное мошенничество
10:34 20.07.2022Стикеры с губернатором Тюменской области разработали тюменские студенты
10:23 20.07.202210 тюменских дизайнеров представят этнокостюмы на выставке в музее крестьянского быта
10:11 20.07.2022УСТЭК предупреждает о мошенниках, которые представляются их сотрудниками