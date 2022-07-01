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УСТЭК предупреждает о мошенниках, которые представляются их сотрудниками

Общество, 10:11 20 июля 2022

УСТЭК | Фото: УСТЭК

В тюменские дома приходят неизвестные, которые представляясь сотрудниками УСТЭК, предлагают потребителям обследовать внутриквартирные счетчики горячей воды и радиаторы отопления или сообщают информацию об изменениях сроков отключений горячего водоснабжения.

УСТЭК напоминает, что их сотрудники не приезжают, если вы не оставляли заявку на выезд специалиста.

Исключением являются случаи сверки показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии. О таких работах УСТЭК заранее уведомляет собственников.

"Человек, который пытается попасть в квартиру, представившись сотрудником УСТЭК, вероятно, мошенник", - отмечено в сообщении.

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# УСТЭК

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