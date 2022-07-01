Названа самая дорогая покупка в Тюмени в июне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чек на 350 тыс. рублей за оптовый закуп муки и 309 тыс. рублей за пиво отмечен в исследовании чеков в категориях продуктов и товаров для дома за июнь сервиса оператора фискальных данных "Контур.Маркет". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самый большой чек по результатам исследования оказался в Свердловской области. В Екатеринбурге покупатель приобрел за один раз керамогранит на 1 млн рублей.

В Тюмени и Перми в самые высокие чеки среди товаров для дома попали шторы - цена за них составляла от 92 до 312 тыс. рублей.

Самой дорогой покупкой для дома за июнь в Москве стал гранитный бассейн: две гранитные чаши и два нагревателя купили за 1 млн 189 тыс. 804 рубля.