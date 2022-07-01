В Тюменской области капитально отремонтируют пять школ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пять школ капитально ремонтируют в Тюменской области по проекту "Модернизация школьных систем образования".

Как сообщили в информационном центре регионального правительства, завершается капремонт Рассветской школы в Исетском районе и Омутинской средней школы №1. Они откроют свои двери уже 1 сентября 2022 года.

К 1 ноября обновят и здание Малышенской школы в Голышмановском округе. Здесь строители ведут работу с опережением графика и обещают сдать объект досрочно.

Ремонтные работы в школе №62 в Тюмени и в Дубровинской школе в Ярковском районе рассчитаны на два года. Завершить их панируется к 1 сентября 2023 года.