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Житель Тюменской области получил условный срок за изготовление обреза

Общество, 16:46 21 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условно получил житель Исетского района, сделавший обрез из найденного в лесу охотничьего ружья "Иж", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что в мае 2021 года 57-летний мужчина нашел ружье 12-го калибра, но не сдал его в полицию, а оставил себе. По словам подсудимого, от переделал оружие в обрез, чтобы разгонять собак, и хранил его у себя дома до изъятия сотрудниками полиции.

Суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, в том числе ребенка-инвалида и состояние здоровья подсудимого.

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