Начальника отделения ДПС ГИБДД Тюменской области обвиняют во взяточничестве

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Начальника отделения ДПС управления ГИБДД России по Тюменской области обвиняют во взяточничестве за покровительство предпринимательской деятельности владельца штрафстоянки с января по март 2022. Подозревается, что полицеский обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафтоянку автомобилей для получения бизнесменом высокого дохода от оплаты гражданами услуг.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и очевидцев. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Также специалист второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области заявил ходатайство об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) меры пресечения.

Управление МВД России по Тюменской области также проводит проверку по факту возможного получения денежного вознаграждения указанного сотрудника Госавтоинспекции региона. При подтверждении вины, полицеского уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он понесет наказание в установленном законом порядке.