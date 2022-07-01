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Юный мотоциклист без прав пострадал в аварии в Тюменской области

Происшествия, 19:43 21 июля 2022

управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

15-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП на ул. Кирова в с. Исетском Тюменской области 21 июля, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, напротив дома 91 столкнулись питбайк Ibiza и "Ибица" и Ford Focus, водитель автомобился нарушил очередности проезда. В результате аварии подросток, управлявший мотоциклом, получил травму ноги. Водительских прав он не имеет. Мотоцикл, принадлежащий отцу, взял без спроса родителей покататься.

По факту ДТП материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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