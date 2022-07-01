Юный мотоциклист без прав пострадал в аварии в Тюменской области

| Фото: управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

15-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП на ул. Кирова в с. Исетском Тюменской области 21 июля, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, напротив дома 91 столкнулись питбайк Ibiza и "Ибица" и Ford Focus, водитель автомобился нарушил очередности проезда. В результате аварии подросток, управлявший мотоциклом, получил травму ноги. Водительских прав он не имеет. Мотоцикл, принадлежащий отцу, взял без спроса родителей покататься.

По факту ДТП материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего