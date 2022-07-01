  • 22 июля 202222.07.2022пятница
  • USD56,4783
    EUR57,1133
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лечение инсульта с помощью виртуальной реальности апробируют в больнице Тюменской области

Общество, 18:07 22 июля 2022

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Инновационный метод реабилитации пациентов с инсультом разработали ученые Тюменского медуниверситета. Сейчас идет его апробация на базе областной больницы № 23 в Ялуторовске, сообщает пресс-служба вуза.

Больные восстанавливают двигательную активность на роботе-велотренажере в очках виртуальной реальности, подключенных к программе Нейро-ВИАР.Р.100. Ее разработали в университете, а очки и компьютер приобрели по программе "Приоритет 2030".

Автор идеи, заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ, профессор Елена Туровинина пояснила, что робот управляет ногами человека, но пациент не чувствует этого, поскольку у него после инсульта утрачена связь между головным мозгом и конечностями.

"Мы восстанавливаем этот пробел с помощью нашей разработки - программы виртуальной реальности. Пациент видит, что он едет на велосипеде, у него возникает ощущение движения. Это помогает восстановить нейронные связи, задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему", - рассказала она.

У первых пациентов, которые уже прошли курс, зафиксирован положительный эффект. Так, лечение в ялуторовской больнице завершает пациентка 57 лет со слабостью мышц нижних конечностей. Она обратилась в стационар, когда уже не смогла самостоятельно передвигаться. У женщины диагностировали ишемический инсульт. После нескольких дней реабилитации с использованием инновационной методики в сочетании с другими методами, она пошла на поправку и уже самостоятельно передвигается по палате.

Специалисты поясняют, что методика может широко применяться в других лечебных учреждениях России. Сделать это планируется при поддержке программы "Приоритет 2030".

Соавторами разработки стали врач-реабилитолог, заведующий неврологическим отделением первичного сосудистого отделения областной больницы № 23 Ялуторовска Дмитрий Плотников и выпускник Тюменского ГМУ Андрей Копытов. Метод и аппаратно-программный комплекс авторы планируют запатентовать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инсульт , реабилитация , Тюменский ГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:17 22.07.2022Торжественная церемония отправки первой роты добровольцев подразделения "Тобол" прошла в Тюмени
18:43 22.07.2022В Тюмени 56 пар выбрали для бракосочетания красивую дату 22.07.22
18:30 22.07.2022Тюменские ученые работают над технологиями строительной 3D-печати
18:19 22.07.2022Жители Тобольска выберут событие или личность на предстоящие три года