Лечение инсульта с помощью виртуальной реальности апробируют в больнице Тюменской области

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Инновационный метод реабилитации пациентов с инсультом разработали ученые Тюменского медуниверситета. Сейчас идет его апробация на базе областной больницы № 23 в Ялуторовске, сообщает пресс-служба вуза.

Больные восстанавливают двигательную активность на роботе-велотренажере в очках виртуальной реальности, подключенных к программе Нейро-ВИАР.Р.100. Ее разработали в университете, а очки и компьютер приобрели по программе "Приоритет 2030".

Автор идеи, заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ, профессор Елена Туровинина пояснила, что робот управляет ногами человека, но пациент не чувствует этого, поскольку у него после инсульта утрачена связь между головным мозгом и конечностями.

"Мы восстанавливаем этот пробел с помощью нашей разработки - программы виртуальной реальности. Пациент видит, что он едет на велосипеде, у него возникает ощущение движения. Это помогает восстановить нейронные связи, задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему", - рассказала она.

У первых пациентов, которые уже прошли курс, зафиксирован положительный эффект. Так, лечение в ялуторовской больнице завершает пациентка 57 лет со слабостью мышц нижних конечностей. Она обратилась в стационар, когда уже не смогла самостоятельно передвигаться. У женщины диагностировали ишемический инсульт. После нескольких дней реабилитации с использованием инновационной методики в сочетании с другими методами, она пошла на поправку и уже самостоятельно передвигается по палате.

Специалисты поясняют, что методика может широко применяться в других лечебных учреждениях России. Сделать это планируется при поддержке программы "Приоритет 2030".

Соавторами разработки стали врач-реабилитолог, заведующий неврологическим отделением первичного сосудистого отделения областной больницы № 23 Ялуторовска Дмитрий Плотников и выпускник Тюменского ГМУ Андрей Копытов. Метод и аппаратно-программный комплекс авторы планируют запатентовать.