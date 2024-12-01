Ветераны боевых действий вошли в состав "Народного фронта" в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Ветераны боевых действий вошли в состав тюменского штаба "Народного фронта". Об этом стало известно на отчетно-выборной конференции регионального отделения, которая состоялась в областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева.

Региональный штаб пополнился шестью активными жителями региона. Среди них – ветеран боевых действий, адвокат, активный участник проекта "Всё для победы!" Александр Малюгин, руководитель отделения "кулибин-клуб" в Тюмени Вячеслав Котов, председатель совета Общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Тенегина, социальный педагог АНО "Добровольческий молодёжный центр "Грин Хелперс" Юлия Стафеева, председатель совета "Союза десантников" города Евгений Бондаренко, руководитель первичного отделения ДОСААФ России в Тюмени Любовь Сидоренко. Все они, словом и делом помогают решать общественные проблемы и оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне СВО, сообщает ОНФ.

Кроме этого, в рамках мероприятия были подведены итоги работы за последние два года. С 2023 года эксперты "Народного фронта" отработали более 120 обращений. По 25 из них прокуратурой были внесены представления об устранении нарушений закона. Пять лиц привлекли к административной ответственности, было возбуждено два уголовных дела. По пяти обращениям прокуратура вышла в суд.

Присутствовавшая на мероприятии директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова поблагодарила "Народный фронт" за работу и отметила, что обратная связь, которую дает президентское движение, помогает принимать важные и судьбоносные решения в жизни региона. Слова благодарности за эффективное сотрудничество с органами власти сказал и первый заместитель председателя комитета по национальностям Антон Пермяков.

Также подвели итоги работы, в том числе по гуманитарной помощи бойцам СВО. Руководитель регионального отделения "Народного фронта" Роман Чуйко отметил, что штаб продолжает осуществлять свою деятельность в период проведения специальной военной операции. Состоялись девять гуманитарных конвоев, в рамках которых были доставлены 85 тонн груза 65 подразделения Минобороны, а также пяти военным госпиталям и одному приюту для бездомных животных. Кроме этого, были собраны и переданы 44 единицы техники. Общая стоимость гуманитарных грузов превышает 61 млн руб.