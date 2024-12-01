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Два дома малоэтажной застройки возвел девелопер около озера Песьяное в Тюмени

Экономика, 19:27 26 декабря 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Два дома малоэтажной застройки возвел девелопер у озера Песьяное в областном центре. На оба здания приходится 152 квартиры общей площадью 10 тыс. 530 кв. м, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дворовое пространство закрыто от посторонних людей и машин. На первом этаже расположены коммерческие помещения. По внешнему контуру квартала предусмотрели парковочные места.

Застройщику "Скандиа у озера" выдали заключение о том, что объекты соответствуют требованиям проектной документации.

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# строительство жилья

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