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В Тюмени устранили опасную горку

Общество, 19:14 26 декабря 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Опасную снежную горку устранили возле Александровского сада. Комиссионное обследование улично-дорожной сети, отреагировав на пост в соцсети о детях, катающихся с горок возле дороги, провела тюменская Госавтоинспекция вместе с главным специалистом комитета по благоустройству управы ЦАО Алексеем Пожарским.

В ходе проверки были обнаружены несанкционированные накатанные спуски, вблизи проезжей части. В результате горку обработали песком, а также установили возле нее дополнительное ограждение.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автоинспекторы объяснили детям, собравшимся неподалеку, почему опасно кататься с такой горки, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

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# горка , Госавтоинспекция Тюменской области

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