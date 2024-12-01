В Тюмени устранили опасную горку

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Опасную снежную горку устранили возле Александровского сада. Комиссионное обследование улично-дорожной сети, отреагировав на пост в соцсети о детях, катающихся с горок возле дороги, провела тюменская Госавтоинспекция вместе с главным специалистом комитета по благоустройству управы ЦАО Алексеем Пожарским.

В ходе проверки были обнаружены несанкционированные накатанные спуски, вблизи проезжей части. В результате горку обработали песком, а также установили возле нее дополнительное ограждение.

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автоинспекторы объяснили детям, собравшимся неподалеку, почему опасно кататься с такой горки, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.