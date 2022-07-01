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Онлайн-проект "На спорте" стартует в Тюмени

Общество, 19:39 23 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-проект "На спорте" стартует в Тюмени 24 июля. Благодаря ему горожане узнают о местах для уличных тренировок и бесплатных занятиях спортом, пишет Moi-portal.ru.

На сайте проекта размещена интерактивная карта с отметками мест для занятий спортом. Это парки и скверы для бега, площадки для воркаута, скейт-парки и другое. Здесь же представлена подборка бесплатных упражнений, которые подойдут для разного уровня физической подготовки.

"С помощью проекта мы хотим помочь тюменцам начать заниматься спортом. Ведь для этого не нужно никаких вложений в спортзалы, достаточно найти подходящую компанию или хороший чек-лист упражнений от экспертов", — прокомментировал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

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