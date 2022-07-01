В Тюмени задержали преступную группу за серию квартирных краж

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Организованную преступную группу задержали в Тюмени оперуполномоченные уголовного розыска регионального управления МВД России и сотрудники СОБР Росгвардии. Ее члены подозреваются в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Все преступления злоумышленники совершали по схожей схеме. В ночное время они отжимали створку окна квартиры, расположенной, как правило, на первом этаже, проникали в жилище и похищали деньги и ценные вещи, которые сбывали частным лицам в Екатеринбурге.

В сентябре 2021 года организатор группы освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию квартирных краж на территории Свердловской области. В этот раз злоумышленник решили действовать в соседнем регионе.

В Тюменской области задержанные проживали в частном доме, где и были задержаны. По версии следствия кражами занимались два участника группы, остальные выполняли вспомогательные функции. В настоящее время установлена причастность подозреваемых к семи преступным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 1 млн 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов по решению суда заключены под стражу, в отношении еще троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.