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ФК "Тюмень" одержал победу над пермяками со счетом 4:0

Спорт, 12:03 25 июля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 4:0 завершилась встреча тюменских футболистов с командой "Амкар-Пермь". В 2022 году ФК "Тюмень" в официальных матчах не проигрывает, это восьмая победа сибиряков подряд, сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что прошлый турнир тюменцы завершили уверенной выездной победой над другим грандом четвертой группы – "Новосибирском", автором последнего гола тогда стал Анатолий Анисимов.

Он же открыл счет в матче с "Амкаром-Пермью", а затем пришло время Антона Кобялко, который с 42-й по 50-й минуту трижды огорчил уральцев.

Следующий матч ФК "Тюмень" проведет на выезде с "Челябинском" 30 июля.

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# ФК Тюмень , футбол

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