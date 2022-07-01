В Тюменском медицинском университете в новом учебном году откроются шесть институтов

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С 1 сентября 2022 года в структуре Тюменского государственного медицинского университета появятся институты фундаментальной, клинической медицины, материнства и детства, фармации, стоматологии, общественного здоровья и цифровой медицины.

При новом административном устройстве структуризация производится не по специальностям, а на основе научных направлений с опорой на сильные научные школы, сформированные в вузе в последние десятилетия, сообщается на сайте института.

Такие преобразования, по мнению руководства университета, призваны усилить научно-исследовательскую работу и поднять на новый уровень качество подготовки студентов. А также решить главную задачу, обозначенную в программе развития учебного учреждения: трансформация из центра подготовки кадров в региональный научно-инновационный центр разработки и внедрения технологий здоровьесбережения.

С учетом научных направлений кафедры, по словам проректора Тюменского ГМУ Светланы Соловьевой, будут объединяться в структуре институтов, каждый из которых работает по своим трекам.

"Задача институтов - не только координировать образовательный процесс, но и, главным образом, развивать исследовательские направления при активном участии студентов, - пояснила она. - Мы ожидаем, что изменения повысят качество подготовки студентов. Возможность обучения в нескольких институтах позволит им более эффективно реализовать индивидуальные траектории обучения. Будущие врачи смогут освоить новые дисциплины, связанные с предпринимательством в медицине, с цифровыми технологиями".

Она уточнила, что изменения в структуре вуза не предполагают отказ от традиционных уровней обучения – специалитета, бакалавриата, ординатуры и магистратуры.