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Ярковский фермер в два раза увеличил поголовье мясного животноводства за два года

Экономика, 17:34 25 июля 2022

yar72.ru | Фото: yar72.ru

Фермер Максим Гусев из Ярковского района в два раза увеличил поголовье скота мясной породы обрак за два года. В 2020 году он выиграл федеральный грант по программе "Агростартап" - 5 млн рублей. На эти средства купил 35 нетелей и одно быка мясной породы и пресс-подборщик.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в администрации Ярковского района.

"На сегодняшний день на его подворье содержится 75 голов, таким образом он выполнил все требования федеральной программы - сохранил и увеличил поголовье скота", - отметили специалисты муниципалитета.

Как сообщают "Ярковские известия", в настоящее время в распоряжении фермера Максима Гусева, находится около 3 тыс. га сельхозугодий. Сейчас у него горячая сенокосная пора, необходимо заготовить 2 тыс. 500 тыс. рулонов сена.

yar72.ru | Фото: yar72.ru

Анжела Лебедева

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# гранты , сельское хозяйство

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