Перенесшим инсульт тоболячкам помогают восстановиться с помощью вязания

| Фото: сообщество "Мы несем добро. Эко-движение в Тобольске" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Мы несем добро. Эко-движение в Тобольске" во ВКонтакте (архив)

Жители Тобольска могут присоединиться к социальному проекту "Чудо-дерево", передав организатору пряжу или готовые варежки и носки.

Автор проекта, призванного помочь восстановиться людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровобращения, — медицинский психолог в областной больнице № 3 Динара Гумерова. Четыре года назад она принесла из дома в больницу старую елку и в декабре начала наряжать ее варежками и носочками.

"Я работаю в отделении, где лежат пациенты с инсультами. Бывает, что у женщин парализованы или ослаблены руки, нарушено движение. Моя задача — реабилитировать их. Те, кто вяжут, проходят реабилитацию быстрее. Если что-то не получается, можно распустить", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Динара Гумерова.

Готовые изделия решили передавать детям, которые окажутся в больнице на новогодние праздники. Перед праздником медсестры и санитарки приносят конфеты, которые впоследствии кладут в вязаные вещи.

Желающие могут присоединится к акции. Активное участие, по словам Динары Гумеровой, принимают учащиеся гимназии им. Н. Д. Лицмана и их родители — приносят варежки и носочки пакетами. Можно передать пряжу, из которой будут вязать пациентки, перенесшие инсульт. Варежки, носки и материалы можно приносить уже сейчас в стационар. Оставить вещи с просьбой передать в неврологическое отделение для Динары Дмитриевны можно у администратора на первом этаже.

Инна Пахомова