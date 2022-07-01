Обладатель "Пальмовой ветви" Денис Иванов открыл в Тюмени ресторан исторической и современной сибирской кухни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Клуб любителей кино откроется на барже "Гавань" у набережной Тюмени

Ресторан исторической и современной сибирской кухни открыли в Тюмени в жилом квартале "Первомайская 1А". Сугудай из рыбы с брусникой на льду, папоротник, томленный в печи и другие, проверенные веками рецепты, составляют основу меню. Самобытность подчеркивает эклектичный интерьер и подлинные артефакты. Чего стоит хотя бы коллекция самоваров, самому ценному экспонату - более 200 лет.

Как отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, с приходом ресторана # СибирьСибирь , а также с открытием ресторана "Сыроварня" в историческом районе областной столицы складывается полноценный гастрономический квартал.

"У нас до этого не было некого консолидированного гастрономического ядра. Сейчас мы наблюдаем, как он формируется - на любой вкус, разную целевую аудиторию в одном месте. Мы с коллегами из областной столицы работаем над тем, чтобы обозначить эту территорию и создать условия, чтобы она еще больше развивалась в этом ключе", - подчеркнула она.

По словам ресторатора, основателя группы ресторанов, автора концепции #СибирьСибирь и обладателя премии "Пальмовая ветвь" за лучшую ресторанную концепцию страны Дениса Иванова #СибирьСибирь в Тюмени получился самым изысканным из действующих проектов в Москве и Новосибирске. А главным отличием является наличие в меню регионального компонента.

"Тюменская область многообразна. Меню составлено из традиционной и современной кухни, которая включает в себя блюда с богатой историей, как и северных коренных народов, так и советской эпохи. Все это мы смогли объединить и сделать очень интересным меню", - пояснил Денис Иванов.

Впрочем, здесь не будет брендовой для региона ухи с нефтью, но как подчеркнул бренд-шеф ресторана Евгений Кузнецов, гости смогут отведать вкуснейшей ухи из северной рыбы. Ее, как и другие продукты, ресторан планирует закупать у местных поставщиков.

"Изюминкой будет приготовление блюд в настоящей русской печи – запеченные оленина, косуля, лось. Это главное отличие от других наших ресторанов", - рассказал бренд-шеф.

Разные ассоциации с Тюменской областью совмещены и в дизайне ресторана. В оформлении залов использованы витражи, рассказывающие об эпохе становления нефтегазового региона, перегородки из кольчуги относят ко времени покорения Сибири Ермаком. Панно из пяти видов берез, колонны, обрамленные пельменями, сушками и грибами чага. А потолок украшают подлинные оконные наличники, к которым в регионе особое отношение. И много других деталей, которые можно долго рассматривать.

"Мы боремся всегда с некими лобовыми ассоциациями в интерьере. Представим, что архитектура – это как некое арт-хаусное кино или поэзия. В чем выражается Сибирь? За мной стенка, украшенная цветами из бетона. Это некая метафора нашей жизни. Шик, который пробивается сквозь лес. За парящими наличниками без домов на потолке, читается космос. Хочется поразмышлять. Каждый сделает свои выводы, порой неочевидные, и это открытие принесет удивление", - пояснил концепцию интерьера руководитель Pergaev Bureau Сергей Пергаев.

Отметим, что проект важен не только для туристической и гастрономической индустрий. В ресторане создано 70 новых рабочих мест. Набор в команду продолжается. Социальную значимость имеет и сотрудничество с тюменскими производителями мебели и декора, поставщиками продуктов.

Оксана Корнеенкова