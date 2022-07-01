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Грабитель оставил тюменца без денег и мобильного телефона

Происшествия, 18:18 25 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в грабеже задержала полиция в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Задержанный, ранее неоднократно судимый молодой человек, рассказал, что подошел на улице к незнакомому мужчине и попросил у него 50 рублей. Увидев у потерпевшего в кошельке наличные, злоумышленник проследил за тюменцем и в подъезде дома ударил его кулаком в лицо, отобрал деньги, телефон и скрылся.

Мобильный телефон подозреваемый сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело статье "Грабеж".

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# грабеж , уголовное дело

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