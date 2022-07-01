Грабитель оставил тюменца без денег и мобильного телефона
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Подозреваемого в грабеже задержала полиция в Тюмени, сообщает региональное УМВД.
Задержанный, ранее неоднократно судимый молодой человек, рассказал, что подошел на улице к незнакомому мужчине и попросил у него 50 рублей. Увидев у потерпевшего в кошельке наличные, злоумышленник проследил за тюменцем и в подъезде дома ударил его кулаком в лицо, отобрал деньги, телефон и скрылся.
Мобильный телефон подозреваемый сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело статье "Грабеж".