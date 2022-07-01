Тюменка выступит с песней "Сияй" на фестивале "Таврида.Арт"

| Фото: предоставлено Анной Гнусиной | Фото: предоставлено Анной Гнусиной

Музыкальный номер "Сияй" представит тюменка Анна Гнусина на фестивале "Таврида.Арт", который пройдет в Крыму с 15 по 19 августа.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" солистка тюменской группы Ada D'Arte, песню написали на образовательной смене арт-школы на форуме "Таврида".

"Наша смена проходила с 15 по 21 июля в Крыму. Мы разделились на команды из пяти-шести человек и создавали музыку с нуля. Наставником у нас стала участница второго сезона проекта "Голос" Ева Нани. И для меня это стало большой удачей. Именно к ней я хотела попасть, так как у нее огромный опыт работы с артистами с точки зрения поиска смыслов, вопросов позиционирования, уникальности артиста", - отметила Анна.

В команде тюменской исполнительницы было шесть человек. Особо она отметила капитана корабля из Марокко, девушку из Башкирии, играющую на национальном инструменте и саунд-продюсера из Хакассии, который задал музыке необыкновенное звучание. Песня получилась о том, что важно всегда зажигать пламя для других, светить и вдохновлять всех вокруг.

"Каждый участник у нас уникальный, каждый смог проявить себя и при этом наша музыка получилась удивительной. В результате моя команда вошла в число лучших, выступив в финальном шоу. Это своего рода победа, потому что жюри из множества номеров на концерте выбрало всего три. А всего нас было 450 человек", – сказала тюменка.

Девушка рассказала, что уже договорилась в будущем с другими участниками создавать совместные проекты дистанционно.

Помимо этого, Анна вместе со своей музыкальной группой Ada D'Arte ждет результатов кастинга от организаторов "Тавриды.АРТ". Они будут известны 27 июля.

"Если заявку одобрят, то на фестивале мы покажем два номера – тот, который придумали на образовательной смене и тот, что создала я и моя группа в Тюмени", - добавила солистка.

Отметим, что на смене "Арт-маркет" было шесть тюменцев. Всего же форум "Таврида.АРТ" посетят 46 жителей региона.

Виктория Макарова