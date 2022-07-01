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Тюменский ГМУ примет студентов из Ирана

Общество, 08:09 27 июля 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Студентов из Ирана намерен принимать Тюменский ГМУ. В начале 2023 года университет может пополнить список признанных российских медицинских вузов в Исламской Республике Иран.

В настоящее время в этом перечне пять медицинских университетов России. В Тюмени обучается один гражданин Ирана по программе специалитета "Стоматология". Возможности обучения иранских студентов в тюменском вузе представители медуниверситета обсудили во время визита в посольство Ирана в Москве.

В начале июля делегация университета также посетила посольство Арабской Республики Египет.

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# иностранные студенты , ТГМУ

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