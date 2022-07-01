К 55-летию школы имени Митинского в Тюмени откроют уличную выставку

| Фото: сообщество "Детская художественная школа им. А. П. Митинского" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Детская художественная школа им. А. П. Митинского" во ВКонтакте

Уличная выставка, посвященная юбилею старейшей в регионе детской художественной школы имени Митинского, откроется на Городской площади 27 июля, сообщает администрация Тюмени.

Открытие экспозиции "55 лет вместе с любимым городом" пройдет в 11 часов по адресу ул. Первомайская, 20. Ретро-раздел выставки познакомит с наиболее яркими страницами истории школы, с коллективами преподавателей и выпускниками нескольких поколений.

Всего на экспозиции представят более 60 работ юных художников школы, посвященных истории и современности Тюмени.