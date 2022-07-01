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Тюменские студенты работают в составе международного медотряда в Кемеровской области

Общество, 16:58 26 июля 2022

пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Бойцы студотряда "Медик" Тюменского медуниверситета работают в составе международного отряда "Атлант" в Кемеровской области. Трое студентов трудятся санитарами в городской клинической больнице №1 Новокузнецка.

Тюменцы помогают старшим коллегам в хирургии и поликлинике выполнять медицинские манипуляции. У ребят пятидневная рабочая неделя, трудовая смена длится с 8 до 16 часов. В свободное время студенты участвуют в творческих мероприятиях, выходят на экскурсии, готовятся к фотокроссу и походу по экологической тропе.

Отряд "Атлант" работает в Новокузнецке с середины июля, проект объединил 50 человек из России и Республики Беларусь. Завершится трудовой сезон 25 августа.

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# медики , стройотряды , студенты , ТюмГМУ

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