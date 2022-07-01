Тюменские студенты работают в составе международного медотряда в Кемеровской области

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Бойцы студотряда "Медик" Тюменского медуниверситета работают в составе международного отряда "Атлант" в Кемеровской области. Трое студентов трудятся санитарами в городской клинической больнице №1 Новокузнецка.

Тюменцы помогают старшим коллегам в хирургии и поликлинике выполнять медицинские манипуляции. У ребят пятидневная рабочая неделя, трудовая смена длится с 8 до 16 часов. В свободное время студенты участвуют в творческих мероприятиях, выходят на экскурсии, готовятся к фотокроссу и походу по экологической тропе.

Отряд "Атлант" работает в Новокузнецке с середины июля, проект объединил 50 человек из России и Республики Беларусь. Завершится трудовой сезон 25 августа.