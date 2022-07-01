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Полюбоваться Сатурном и Юпитером, звездными скоплениями и туманностями можно в Тюменском районе

Общество, 17:39 26 июля 2022

группа "Старая башня" во ВКонтакте: vk.com/astro_tower | Фото: группа "Старая башня" во ВКонтакте: vk.com/astro_tower

Полюбоваться Луной, Сатурном и Юпитером, звездными скоплениями и туманностями можно в обсерватории "Старая башня" в с. Червишево Тюменского района.

Здесь после перерыва возобновили вечерние экскурсии. "Впереди август со своим звездопадом и уже по-настоящему темными ночами. Приходит время тех, кто скучал по ярким звездам и глубокому космосу", - комментируют организаторы.

В первой половине месяца на вечернем небе будет растущая Луна. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн уже видны после 21 часа. Звездные скопления и туманности лучше наблюдать во второй половине месяца, когда не будет мешать Луна.

Программа на август опубликована здесь.

Начало регистрации 28 июля в 9 утра. Регистрация на школьные экскурсии 29 июля в 9 утра.

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# астрономия , Червишевская обсерватория

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