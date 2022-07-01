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Жителей Тюменской области предупреждают о сильных дождях и грозах

Общество, 16:25 26 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, град и усиление ветра при грозе до 15-19 м/с ожидаются днем в Тюменской области 27 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям или под деревьями. В случае возникновения экстренных ситуаций звонить телефону 112.

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# гроза , МЧС России по Тюменской области , непогода

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