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Тюменец стал призером Всероссийского IT-конкурса

Общество, 18:23 27 июля 2022

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект во Вконтакте | Фото: Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект во Вконтакте

Житель Тюменской области - призер первого Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", итоги которого подвели в Москве 26 июля. Разработчик Андрей Стариков среди 1 551 участников вошел в топ-15 в кейсе АО "НИИАС" (ОАО "РЖД"), сообщает информационный центр правительства региона.

В течение месяца нужно было решать различные задачи, создать алгоритм, определяющий элементы дорожной инфраструктуры. Технологии автоматизации позволят исключить некоторые опасные технологические операции, повысят безопасность пассажиров и сотрудников железнодорожной дороги. Интеллектуальная система распознавания предупредит машиниста о препятствиях на путях.

Всего во время IT-чемпионата участники представили 2 310 решений.

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# IT-технологии , искусственный интеллект , конкурс , РЖД

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