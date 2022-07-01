Тюменцы почтили память Героя Советского союза Николая Кузнецова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память легендарного советского разведчика Николая Кузнецова почтили в Тюмени в 111 годовщину со дня его рождения 27 июля. Торжественный митинг прошел у памятника Герою Советского Союза, напротив здания аграрного университета Северного Зауралья, сообщает информационный центр правительства региона.

Цветы возложили представители вуза, правоохранительных структур, а также участники поисковых отрядов и общественные деятели.

Николай Кузнецов учился на агрономическом отделении Тюменского сельскохозяйственного техникума. Погиб 9 марта 1944 года, похоронен на воинском кладбище во Львове. Будучи кавалером двух орденов Ленина, Кузнецов - первый сотрудник Службы внешней разведки России, удостоенный золотой звезды Героя.