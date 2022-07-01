Арт-объект о старой и новой Тюмени создадут горожане вместе с художниками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инсталляцию-трансформер "Знакомые улицы" создадут художники Роза Халитулина (Rose Aspho) и Жаслан Тасымов в арт-резиденции "Вход здесь" (ул. Кирова, 18) в Тюмени с 28 по 31 июля. Присоединиться к работе над арт-объектом приглашают всех желающих.

"Объект будет состоять из фанерных досок в виде панельных домов и деревянных домов, которые вдеваются друг в друга. На дощечках каждый желающий может нарисовать с помощью акриловых красок свое видение улиц Тюмени", — рассказывают художники.

28 и 29 июля над арт-объектом будут работать с 15 часов до 21 часа, 30 и 31 июля — с 12 до 18 часов, вход свободный.

Роза Халитулина и Жаслан Тасымов станут последними участниками летней арт-резиденции "Вход здесь", в которой в течение месяца тюменские художники создавали свои работы совместно с горожанами. Проект "Была бы голова на плечах, а хлеб будет" реализовала Кристина Бабина — она выполнила панно из хлеба, перформанс "Тату-лотерея" провела художница Маша Михайленко, делать авторские стикерпаки научил тюменцев Ваня Октобит, Асия Утяшева вместе с горожанами расписала огромные полотна каллиграфией, группа "Невредность" создала арт-объект, который помогает окунуться в детство, а Алёна Козиол и Артём Долгих предложили посетителям резиденции стать частью скульптурной композиции.

Проект реализуется при поддержке грантового конкурса "ЦЕХ".

Влада Нерадовская