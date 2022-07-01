Жителя Тюменской области отправили в колонию за избиение сожительницы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За избиение сожительницы мужчину 1976 г. р. по решению Ялуторовского районного суда отправили в колонию общего режима на два года. Житель региона напился и избил подругу, перепутав ее с бывшей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Происшествие произошло в ночь на 11 декабря 2021 года, когда мужчина выпивал с сожительницей. Сначала он несколько раз назвал женщину именем бывшей девушки, а после того, как она обиделась и решила уйти, начал бить ее по голове. Через некоторое время тюменец пришел в себя и извинился.

Утром сожительницу стало трудно дышать, она попросила вызвать скорую помощь. Установлено, что она получила перелом нижней челюсти и множественные ушибы лица.

Чтобы возместить моральный и материальный ущерб, подсудимый перечислил потерпевшей 110 тыс. рублей.