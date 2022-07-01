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Пианист Юлиан Семенов-Брайди исполнит Итальянское каприччио в тюменской филармонии

Общество, 08:35 29 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Пианист Юлиан Семенов-Брайди в сопровождении Тюменского филармонического оркестра даст концерт в Концертном зале им. Ю. Гуляева 18 сентября. В программе: Первый фортепианный концерт, Итальянское каприччио, Симфония №1 "Зимние грёзы", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Музыка Петра Ильича Чайковского сопровождает нас всю жизнь и никогда не устаревает. Сочинения, написанные полтора века назад, продолжают волновать современного слушателя так же, как это было при жизни композитора. Яркие эмоции, глубокие переживания, удивительный мелос, вырастающий из европейской романтической традиции и русского романса, безукоризненное владение формой – все это возносит наследие Чайковского на недосягаемую высоту", - говорят организаторы концерта.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# концерт , Тюменская филармония

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