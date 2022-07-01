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В аварии на трассе Тюмень — Омск погиб 37-летний житель Ишимского района

Происшествия, 23:04 28 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 293-м километре трассы Тюмень — Омск 28 июля. Там столкнулись автомобиль Lada и грузовик.

"По предварительным данным, в восьмом часу вечера на перекрестке автодорог Тюмень — Ишим — Омск и Ишим — Лозовое Lada, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулась с грузовиком, двигавшимся по главной дороге", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В результате ДТП 37-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, мужчина проживал в селе Лозовое Ишимского района.

19-летний водитель Lada, стаж которого за рулем один год, и его 42-летний пассажир госпитализированы с травмами.

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