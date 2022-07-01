За полгода почти 300 тысяч жителей Уральского федерального округа прошли углубленную диспансеризацию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За шесть месяцев 2022 года 290 тыс. жителей УФО прошли углубленную диспансеризацию. Возможность пройти расширенную программу обследований есть у всех переболевших COVID-19.

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, вопросы здоровьесбережения крайне важны. "Бытует мнение, что здоровье - это дело врачей. Но, в первую очередь, это наша ответственность. Чем больше мы заботимся о своем организме, чем трепетнее относимся к здоровью, тем выше качество жизни, тем комфортнее мы живем, активнее двигаемся и с удовольствием проводим свободное время", - обратился он к жителям федералного округа.

Напомним, что углубленная программа профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения граждан, перенесших COVID-19, проводится с середины прошлого года. Она проходит в два этапа. На первом этапе врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. На втором - диагноз уточняется. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания, то ему будет проведено лечение.

Профилактическое обследование доступно всем гражданам РФ от 18 лет, независимо от того, трудоустроен ли человек, получает пенсию, признан безработным или находится в отпуске по уходу за ребенком.