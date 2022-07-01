  • 29 июля 202229.07.2022пятница
  • USD60,2031
    EUR61,2171
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За полгода почти 300 тысяч жителей Уральского федерального округа прошли углубленную диспансеризацию

Общество, 11:45 29 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За шесть месяцев 2022 года 290 тыс. жителей УФО прошли углубленную диспансеризацию. Возможность пройти расширенную программу обследований есть у всех переболевших COVID-19.

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, вопросы здоровьесбережения крайне важны. "Бытует мнение, что здоровье - это дело врачей. Но, в первую очередь, это наша ответственность. Чем больше мы заботимся о своем организме, чем трепетнее относимся к здоровью, тем выше качество жизни, тем комфортнее мы живем, активнее двигаемся и с удовольствием проводим свободное время", - обратился он к жителям федералного округа.

Напомним, что углубленная программа профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения граждан, перенесших COVID-19, проводится с середины прошлого года. Она проходит в два этапа. На первом этапе врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. На втором - диагноз уточняется. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания, то ему будет проведено лечение.

Профилактическое обследование доступно всем гражданам РФ от 18 лет, независимо от того, трудоустроен ли человек, получает пенсию, признан безработным или находится в отпуске по уходу за ребенком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , диспансеризация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 29.07.2022Тюменской семье за рождение тройни выплатят более 4 млн рублей
11:55 29.07.2022Тоболяки голосуют за эскизы новых стрит-артов проекта "Формула искусства"
11:45 29.07.2022За полгода почти 300 тысяч жителей Уральского федерального округа прошли углубленную диспансеризацию
11:34 29.07.2022Декоративные арки с QR-кодами установили по улице Линейной в Тюмени