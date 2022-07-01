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Методы оценки углеродного баланса в Западной Сибири обсудят молодые ученые в Тюмени

Общество, 16:13 29 июля 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Летняя школа молодых ученых "Методы оценки углеродного баланса репрезентативных экосистем юга Западной Сибири" пройдет на карбоновом полигоне Тюменского госуниверситета с 31 июля по 7 августа. Сорок исследователей будут работать с экспертами, слушать лекции и посещать практические занятия.

Участники обсудят темы углеродного баланса в почвах и методы оценки почвенного дыхания, метод турбулентных пульсаций и техническое оснащение карбоновых полигонов, геоботанические исследования при организации карбоновых полигонов, посетят лаборатории X-BIO. Экспертами школы выступят представители институтов РАН и вузов Москвы, Томска, Казани, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Школа организована в рамках проекта "Устойчивость и функции почвенного углерода в агроэкосистемах России (CarboRus)". Напомним, что осенью 2021 года состоялось официальное открытие пилотного карбонового полигона в Тюменской области.

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# карбоновый полигон , ТюмГУ

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