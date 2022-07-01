Тюменка рассказала, почему решила пойти служить по контракту в ВС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Служение в батальоне Тюменской области – это большая честь, поделилась тюменская медсестра, которая вместе с группой добровольцев отправилась на службу в Вооруженных силах РФ 29 июля.

"Я - медицинская сестра по образованию. Еще со школьной скамьи хотела служить по контракту и начала готовить документы. А по батальону решение приняла меньше месяца назад. Я не могла поступить иначе, знаю, что я нужна там, нужна нашим ребятам, я должна им помочь", - поделилась она.

Тюменка отметила, что решение о вступлении в батальон Тюменской области шокировало родных, но они поддержали ее.

"Думаю, они гордятся мной. Конечно, без слез не обошлось. Родители сказали: "ты молодец, все будет хорошо, мы ждем тебя дома", - рассказала она.

Напомним, в регионе формируют три спецподразделения из контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь". Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.

Любовь Голышева