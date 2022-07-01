В Тюменской области жители 17 аварийных домов переедут в новые квартиры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители 17 аварийных домов переедут в новые квартиры в Тюменском районе в течение ближайших нескольких месяцев. Еще 62 жилых помещений планируется расселить до 2023 года, сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

В региональную адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы вошли 40 домов из района. В программу переселения из аварийных домов блокированной застройки – девять.

К настоящему времени в рамках региональной программы расселено 33 жилых дома, включающих 386 жилых помещений. Новые квартиры получили жители п. Боровский, Успенского, Винзилинского, Кулаковского, Червишевского, Московского и Ембаевского муниципальных образований.

По программе расселения аварийных домов блокированной застройки жильцы семи домов уже живут в новых квартирах. До 2023 года планируется расселить еще два жилых дома в Каскаре.

Кроме этого, расселяют дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Сейчас их 61. В этом году планируется расселить восемь жилых домов из Кулаковского, Мальковского, Успенского, Червишевского и Ембаевского муниципальных образований.

Дома сдаются с чистовой отделкой, сантехникой, подключены к централизованным коммунальным сетям, проведена телефонная линия, интернет и цифровое телевидение.