Из-за смертельного ДТП на трассе Тюмень - Омск в Ишимском районе ввели реверсивное движение

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли и один травмирован в ДТП в Ишимском районе утром 30 июля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, на 254 км автодороги Тюмень - Ишим - Омск Mercedes GL350 выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте, 61-летний водитель грузовика госпитализирован.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Личность водителя кроссовера устанавливают. На месте ДТП работают два наряда ДПС ГИБДД, организовано реверсивное движение по одной полосе. Обстоятельства происшествия выясняются.