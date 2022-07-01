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Из-за смертельного ДТП на трассе Тюмень - Омск в Ишимском районе ввели реверсивное движение

Происшествия, 11:23 30 июля 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли и один травмирован в ДТП в Ишимском районе утром 30 июля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, на 254 км автодороги Тюмень - Ишим - Омск Mercedes GL350 выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте, 61-летний водитель грузовика госпитализирован.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Личность водителя кроссовера устанавливают. На месте ДТП работают два наряда ДПС ГИБДД, организовано реверсивное движение по одной полосе. Обстоятельства происшествия выясняются.

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