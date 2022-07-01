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Филиалы тюменской областной больницы №11 получили 17 новых авто

Общество, 12:03 31 июля 2022

скриншот видео | Фото: скриншот видео

17 машин Lada Largus поступили в Областную больницу № 11, передает Telegram-канал Голышманово: телефидение и радио.

Кючи вручили по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Транспорт распределили между филиалами: пять будут обслуживать население Голышмановского городского округа, четыре - Аромашевский район, пять направятся в Омутинское и три в Юргинское отделения.

Автомобили позволят медикам повысить мобильность и увеличить доступность медицинской помощи.

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# здравоохранение

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