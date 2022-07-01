Филиалы тюменской областной больницы №11 получили 17 новых авто
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17 машин Lada Largus поступили в Областную больницу № 11, передает Telegram-канал Голышманово: телефидение и радио.
Кючи вручили по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".
Транспорт распределили между филиалами: пять будут обслуживать население Голышмановского городского округа, четыре - Аромашевский район, пять направятся в Омутинское и три в Юргинское отделения.
Автомобили позволят медикам повысить мобильность и увеличить доступность медицинской помощи.