Выставка арт-объектов из резиденции художников "Вход здесь" пройдет в центре Тюмени

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Выставка арт-объектов из резиденции тюменских художников "Вход здесь" пройдет на ул. Кирова, 18 в Тюмени 1-2 августа с 18 до 23 часов, сообщают организаторы.

Арт-резиденция тюменских художников "Вход здесь" — это временный проект книжного магазина "Никто не спит". На экспозиции можно посмотреть готовые арт-объекты, полистать библиотеку журналов от художника Гоши Елаева, пообщаться с резидентами, послушать музыкальный джем.

Возрастное ограничение: 0+.