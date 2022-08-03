Фестиваль песен под гитару "Трели" пройдет в глэмпинге

| Фото: vk.com/sny_lesa | Фото: vk.com/sny_lesa

Фестиваль песен под гитару "Трели" пройдет в глэмпинге "Сны леса" 14 августа, начало в 16 часов. Тюменцы получат возможность услышать лучших исполнителей и поучаствовать в песенном марафоне сами, сообщают организаторы.

"Вас ждет уникальная неповторимая атмосфера, свежий воздух, красота природы, яркие эмоции и новые знакомства. Наш глэмпинг с удовольствием примет гостей. И не забудьте взять с собой детей. Потому что для них у нас тоже есть кое-что интересное", - обещают хозяева глэмпинга.

В программе фестиваля: вечер в кругу лучших музыкантов нашей области; совместное исполнение любимых песен по "песенникам"; теплая ностальгическая атмосфера детского летнего лагеря; лесная кухня - плов, шашлык; развлечения для детей - бебиситтеры, хобби- студия "Васильки".

Адрес: Тюмень, 9 км. Салаирского тракта, 11. Зарегистрироваться здесь.