  • 3 августа 20223.08.2022среда
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фестиваль песен под гитару "Трели" пройдет в глэмпинге

Общество, 08:03 03 августа 2022

vk.com/sny_lesa | Фото: vk.com/sny_lesa

Фестиваль песен под гитару "Трели" пройдет в глэмпинге "Сны леса" 14 августа, начало в 16 часов. Тюменцы получат возможность услышать лучших исполнителей и поучаствовать в песенном марафоне сами, сообщают организаторы.

"Вас ждет уникальная неповторимая атмосфера, свежий воздух, красота природы, яркие эмоции и новые знакомства. Наш глэмпинг с удовольствием примет гостей. И не забудьте взять с собой детей. Потому что для них у нас тоже есть кое-что интересное", - обещают хозяева глэмпинга.

В программе фестиваля: вечер в кругу лучших музыкантов нашей области; совместное исполнение любимых песен по "песенникам"; теплая ностальгическая атмосфера детского летнего лагеря; лесная кухня - плов, шашлык; развлечения для детей - бебиситтеры, хобби- студия "Васильки".

Адрес: Тюмень, 9 км. Салаирского тракта, 11. Зарегистрироваться здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# глэмпинг , музыка , отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 03.08.2022Юные тобольские пианисты дадут концерт в сквере
09:18 03.08.2022Межвузовский кампус в Тюмени должен стать интересным общественным пространством, считает Данил Широкопояс
09:07 03.08.2022Тюменцы могут узнать свой ВИЧ-статус за пять минут
08:55 03.08.2022Тюменцам предложат попасть в регистр доноров костного мозга