140 жителей Тюменской области заболели клещевым боррелиозом и энцефалитом

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

80 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 60 - боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области на 1 августа с начала сезона. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего 23 тыс. 470 жителей региона обратились за помощью по поводу укуса клещей в медучреждения. Из них 4 тыс. 118 - дети до 14 лет.

Наибольшее число присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, 10 тыс. 159, Тобольске и Тобольском районе, 2 тыс. 244, Ишиме и Ишимском районе, 1 тыс. 957.