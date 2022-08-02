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140 жителей Тюменской области заболели клещевым боррелиозом и энцефалитом

Общество, 10:10 02 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

80 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 60 - боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области на 1 августа с начала сезона. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего 23 тыс. 470 жителей региона обратились за помощью по поводу укуса клещей в медучреждения. Из них 4 тыс. 118 - дети до 14 лет.

Наибольшее число присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, 10 тыс. 159, Тобольске и Тобольском районе, 2 тыс. 244, Ишиме и Ишимском районе, 1 тыс. 957.

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# вакцинация , клещи

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