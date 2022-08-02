Водитель самосвала в Тюменской области повредил два автомобиля

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 600 тыс. рублей ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю, заплатит водитель самосвала, повредивший два автомобиля. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, стороны пытались договориться в досудебном порядке, но мужчина скрылся.

Суд установил, что 21 января 2021 года между ИП и ООО "Сила" заключен договор об оказании транспортных услуг. К работе был привлечен водитель, который работал на автомобиле-самосвале, принадлежащем истцу.

По неосмотрительности водитель нарушил ПДД и причинил вред самосвалу и другому транспортному средству. Ущерб составил 645 тыс. 416 рублей. В сентябре 2021 года водитель написал расписку о возмещении причиненного ущерба.

Однако в дальнейшем мужчина стал скрываться и на связь не выходил. Тогда предприниматель направил претензию предприятию, на которую ответчик не отреагировал. В суд стороны не явились, однако ответчик в письменном заявлении заявил, что исковые требования признает.

Сладковский районный суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с водителя самосвала ущерб, а также госпошлину в размере 2 тыс. 896 рублей.