  • 2 августа 20222.08.2022вторник
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Водитель самосвала в Тюменской области повредил два автомобиля

Общество, 10:41 02 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 600 тыс. рублей ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю, заплатит водитель самосвала, повредивший два автомобиля. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, стороны пытались договориться в досудебном порядке, но мужчина скрылся.

Суд установил, что 21 января 2021 года между ИП и ООО "Сила" заключен договор об оказании транспортных услуг. К работе был привлечен водитель, который работал на автомобиле-самосвале, принадлежащем истцу.

По неосмотрительности водитель нарушил ПДД и причинил вред самосвалу и другому транспортному средству. Ущерб составил 645 тыс. 416 рублей. В сентябре 2021 года водитель написал расписку о возмещении причиненного ущерба.

Однако в дальнейшем мужчина стал скрываться и на связь не выходил. Тогда предприниматель направил претензию предприятию, на которую ответчик не отреагировал. В суд стороны не явились, однако ответчик в письменном заявлении заявил, что исковые требования признает.

Сладковский районный суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с водителя самосвала ущерб, а также госпошлину в размере 2 тыс. 896 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , ущерб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 02.08.2022Агентство "Эксперт РА" подтвердило высокий рейтинг надежности "Росгосстраха"
10:41 02.08.2022Водитель самосвала в Тюменской области повредил два автомобиля
10:30 02.08.2022В Тюменский медуниверситет поступили 333 абитуриента по целевой квоте
10:19 02.08.2022В Тюменской области 57 % жителей прошли диспансеризацию с начала года