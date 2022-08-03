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Отели Тюменской области могут побороться за престижную премию Russian hospitality awards

Общество, 13:12 03 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Прием заявок для отелей на участие в престижной гостиничной премии в России Russian hospitality awards продлится до 15 августа.

С 27 сентября по 23 октября участники смогут подготовить презентации. Оценка номинантов пройдет с 15 ноября по 26 декабря. Финалистов назовут 12 января 2023 года. Церемония награждения намечена на март.

"Участие в премии – это прекрасная возможность получить объективную и независимую оценку от экспертного сообщества, а также мотивацию для дальнейшего развития и стремления к новым вершинам и результатам", - написала в своем Telegram-канале директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Для участников предусмотрено более 10 номинаций: "Лучший апарт-отель", "Лучший pet friendly отель", "Лучший luxury отель", "Лучший загородный отель", "Лучший завтрак в отеле" и другие. Отель-победитель не может подавать заявку в номинации, если он одерживал победу в ней в предыдущем проектном цикле Russian hospitality awards.

В список победителей конкурса 2021 года вошли попали отели Сочи, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Москвы, Волгограда и других городов.

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# конкурс , отель

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