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Тоболяков ждет суд за вылов краснокнижной рыбы

Происшествия, 14:19 03 августа 2022

прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

За вылов двух краснокнижных осетров на Иртыше будут судить двоих жителей Тобольского района. Причиненный рыбаками ущерб оценен в 10 тыс. рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что в апреле в районе д. Корикова мужчины с помощью сети осуществили незаконно добыли сибирских осетров, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Браконьеров были на месте преступления застали сотрудники федерального агентства по рыболовству и Росгвардии по Тюменской области. Уголовное дело направлено в Тобольский районный суд.

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# браконьерство , Тобольский район

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