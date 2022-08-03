Тоболяков ждет суд за вылов краснокнижной рыбы

| Фото: прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

За вылов двух краснокнижных осетров на Иртыше будут судить двоих жителей Тобольского района. Причиненный рыбаками ущерб оценен в 10 тыс. рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что в апреле в районе д. Корикова мужчины с помощью сети осуществили незаконно добыли сибирских осетров, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Браконьеров были на месте преступления застали сотрудники федерального агентства по рыболовству и Росгвардии по Тюменской области. Уголовное дело направлено в Тобольский районный суд.