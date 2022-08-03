17 компаний Тюменской области посетят свободные экономические зоны Казахстана

| Фото: tyumen.tpprf.ru | Фото: tyumen.tpprf.ru

Представители 17 компаний Тюменской области участвуют в бизнес-миссии в Казахстане со 2 по 5 августа. Они проведут переговоры с потенциальными покупателями и поставщиками, обменяются опытом и посетят свободные экономические зоны, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Весной мы встречали делегацию предпринимателей Северо-Казахстанской области. Сразу после визита ряд тюменских предприятий заключили экспортные контракты с североказахстанскими предприятиями. Это говорит о том, что товарооборот между нашими регионами продолжает наращиваться. В этот раз мы привезли предприятия строительной индустрии, поскольку есть большой запрос на строительные материалы. Также в числе делегации представители нефтесервисных компаний, машиностроительных заводов и других отраслей", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская.

Казахстан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров региона. По данным инвестагенства Тюменской области в 2021 год объем экспорта превысил 62 млн долларов. В структуре преобладают продукты нефтехимии, нефтегазовое оборудование, товары лесной промышленности - пиломатериалы, плиты древесно-стружечные, фанера, молочная продукция, кондитерские шоколадные изделия и другие товары.

В ближайшее время Центр поддержки экспорта планирует бизнес-миссии в Узбекистан, Армению, Азербайджан, ОАЭ, а также организует участие в выставках в Монголии и Египте. Более подробную информацию о выездных мероприятиях можно узнать здесь.