В Тюменской области за три года 7 тысяч жителей переехали из аварийного жилья в новое

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. жителей Тюменской области переселили в новое жилье из аварийного с 2019 года.

Как сообщает Главное управление строительства области, благодаря региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на сегодня расселено 116 тыс. кв. м аварийного жилья.

Так, в ближайшие месяцы переедут в новые квартиры жители 17 аварийных домов Тюменского района, еще 62 жилых помещения планируется расселить в 2023 году.

Всего в Тюменской области в планах расселить 145,57 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 2017 года. Новые квартиры должны получить 9 тыс. 136 человек. Завершиться эта работа должна раньше срока - к концу 2023 года.

Полностью завершено расселение в рамках программы в семи муниципалитетах: в Тобольске и Ялуторовске, в Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Вагайском, Исетском и Тобольском районах.

⁣