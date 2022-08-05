Тюменские ученые выявили преимущество озимых зерновых культур над яровыми

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В сложных погодных условиях выявлено явное преимущество озимых зерновых культур над яровыми, что позволяет говорить о перспективе выращивания именно озимых в Тюменской области. Это один из выводов тюменских ученых, которые работают над вопросами импортозамещения посевных материалов.

Минсельхоз России разработал план ускоренного перехода отрасли растениеводства на семена отечественной селекции. Главный акцент, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, сделан на увеличении использования сортов российской селекции.

В ближайшее время предстоит разработать дорожную карту по переходу отрасли на отечественный посевной материал.

По словам доктора биологических наук, профессора ТюмГУ Нины Боме, заслуживают внимания и дальнейшего изучения короткостебельные сорта озимой ржи, тритикале (гибрид ржи и пшеницы), озимой пшеницы, сочетающие крупный колос с прочным и устойчивым к полеганию стеблем. Сейчас завершилось созревание озимых сортов, в то время как зерно яровых сортов пшеницы и ржи достигло только тестообразной спелости.

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"Сегодня мы исследуем около 50 видов сельскохозяйственных растений, каждый из которых представлен сортами, коллекционными образцами, мутантными и гибридными формами (более 800 опытных вариантов), - пояснила профессор Нина Боме. - Чтобы подобрать и создать исходный материал, полностью адаптированный к сибирским условиям, рекомендовать его для селекционно-генетических программ, мы в течение всего года наблюдаем за состоянием растений. К примеру, жизнеспособность озимых культур зависит от высоты снежного покрова, плотности снега, глубины промерзания почвы. Определять температуру и влажность почвы, получать точные замеры нам помогает профессиональная локальная метеостанция IMetos IMT300 установленная на экспериментальном участке".