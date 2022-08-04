Тюменца отправили на исправительные работы за комментарий о действиях российских военных

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода исправительных работ получил житель Тюмени, оставивший в соцсети ВКонтакте негативный комментарий о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд признал местного жителя виновным в распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Тюменец ранее не был судим и по месту жительства характеризуется удовлетворительно, у врача нарколога и психиатра на учете не состоит.