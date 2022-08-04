15 коробок с одеждой и обувью для переселенцев из Донбасса передал "Красный крест" в Тюменской области

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

15 коробок с одеждой и обувью передали волонтеры регионального отделения российского "Красного креста" для тех, кто приехал из Донбасса в Тюменскую область. Гуманитарную помощь добровольцы привезли в центр "Семья", откуда ее передадут в пункты временного размещения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На сегодня в органы соцзащиты Тюменской области обратились более одной тысячи жителей Луганской и Донецкой народных республик, в том числе 365 детей. В пунктах временного проживания находятся 129 человек. На материальную помощь из федерального бюджета подано 677 заявлений, 541 человек ее уже получил, говорится в сообщении.

Жители ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывающие в Тюменскую область, могут проконсультироваться по телефону: 122 (добавочный 3).