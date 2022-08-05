Первую партию молодняка завезут на племенной репродуктор индейки в Тюменской области в ноябре 2022 года

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

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Первая партия молодняка птицы на племенной репродуктор индейки в Тюменской области поступит в ноябре 2022 года. Сейчас на объекте, сообщает пресс-служба компании "Дамате", активными темпами ведутся монтаж оборудования и пусконаладочные работы. В планах компании – открытие в ноябре 2022 года первой площадки ремонтного молодняка и завоз партии суточных птенцов.

Сегодня на предприятии открыто более 60 вакансий. К работе уже приступили ведущие специалисты: исполнительный директор, главный ветеринарный врач, главный инженер и энергетик, начальник площадок, финансисты, специалисты по работе с персоналом, сотрудники технической службы.

Группа компаний "Дамате" начала набор и обучение сотрудников для работы на племенном репродукторе.

Племенной репродуктор второго порядка – предприятие, куда будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Строительство репродуктора ведется в рамках соглашения, подписанного ранее между правительством Тюменской области, группой компаний "Дамате" и АО "Россельхозбанк". Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Стоимость проекта – 5,2 млрд рублей.

Ввод первых площадок племенного репродуктора запланирован на конец 2022 года, первое инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность в IV квартале 2023 года позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала и окажет положительное влияние на качественные показатели инкубационного яйца.